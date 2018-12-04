Охранник избил пассажира московской электрички

В Сети опубликовали видеозапись драки пассажира и охранника в подмосковной электричке, двигавшейся из Александрова в Москву.

Ролик опубликовал «Пятый канал», по его данным, инцидент произошел около 10.00 3 декабря.

В начале ролика видно, как лежащего на снегу у платформы электрички пассажира избивает мужчина в куртке с надписью «Охрана».

Драка прекратилась через некоторое время, охранник вернулся в вагон, а пассажир с кровью на лице остался на платформе. Автор ролика на записи заявила, что опубликует видеозапись в интернете, на что сам охранник ответил: «Правильно сделаете, спасибо вам».

Причина конфликта неизвестна, однако очевидцы в видеозаписи предположили, что он произошел из-за отсутствия билета у пассажира.

В ноябре пассажир поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток, несколько раз ударил полицейского ножом в грудь, другой сотрудник правоохранительных органов сумел обезоружить и задержать нападавшего.