По «мусорной реформе» поступило больше тысячи жалоб со всей России

На горячую линию ОНФ по «мусорной реформе» поступило уже более тысячи обращений от граждан, связанных с завышенными ценами на вывоз мусора и другими жалобами.

Большая часть звонков связана с жалобами на завышенный тариф за вывоз мусора, отсутствие или недостаточное количество контейнеров на площадках, а также на несвоевременную уборку и вывоз мусора, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы открыли колл-центр для круглосуточной горячей линии по приему обращений граждан со всей страны, которые касаются «мусорной реформы». На данный момент поступило более тысячи обращений из разных регионов. Из некоторых регионов обращений поступает кратно больше, чем из остальных, что говорит о том, что реформа везде стартовала по-разному. Есть регионы, в которых ничего не изменилось – мусор не вывозится, люди не получают никакой информации от регоператоров. Поэтому возникает вопрос, за что был повышен тариф? Мы обрабатываем полученные обращения, отправляем их в региональные исполкомы. Наши эксперты и активисты на местах выезжают, разбираются в ситуации, общаются с регоператорами, пытаются помочь людям разобраться с каждой проблемной площадкой и изменить ситуацию к лучшему», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

«В течение месяца мы обобщим все поступившие обращения и итоги нашей работы. Будет обнародован доклад Народного фронта, который мы направим в правительство, чиновникам, ответственным за проведение «мусорной реформы», и президенту. Изменения в качестве услуг, которые заявлены в «мусорной реформе», должны касаться не только появления новых мусорных контейнеров и регулярного вывоза мусора, но и всей дальнейшей цепочки, включая переработку, рекультивацию мусорных полигонов и открытие новых современных мощностей по утилизации. Необходимо это менять для улучшения экологии», – отметил Развозжаев.

Он добавил, что в тех регионах, где ничего не меняется, сроки реформы должны быть отложены, а деньги, если услуги не осуществляются, нужно вернуть людям.

«Регоператоры должны четко объяснить, на что будут потрачены собираемые деньги, то есть как улучшится ситуация с вывозом и переработкой мусора, как будет улучшаться качество предоставляемой услуги», – добавил Развожаев.

С января этого года «мусорная реформа» стартовала в 69 регионах России. Президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту следить за ходом ее реализации и докладывать о реальной ситуации на местах.

Для этого ОНФ запустил бесплатную горячую линию, куда может обратиться любой человек и рассказать о проблемах с мусором в своем регионе (8-800-555-97-76). Граждане также могут сообщать о нелегальных свалках и на kartasvalok.ru, который начал работать как интерактивный ресурс «Карта мусорных площадок». Активисты ОНФ просят жителей России отмечать на карте те места, где мусорная реформа забуксовала. На сегодняшний день туда поступило 24 214 обращений, из них 1 185 находятся в стадии рассмотрения, 10 503 – в работе, а 12 276 проблем уже решено.