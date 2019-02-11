МИД назвал удары израильских ВВС по Сирии нелегитимными

Безопасность Израиля является первостепенным вопросом для России, но удары израильских ВВС по территории Сирии нелегитимны и необоснованны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Для нас безопасность Израиля имеет первостепенное значение. Сказав это, я не говорю о том, что противозаконные удары Израиля по целям на территории Сирии, в том числе целям, которые так или иначе связаны с Ираном, что эти удары легитимны и могут быть оправданы. Нет, мы их осуждаем, они нелегитимны», – сказал он, передает РИА «Новости».

Он добавил, что подобное заявление, озвученное им ранее телеканалу CNN, было «в злонамеренных целях обыграно рядом СМИ».

Израиль часто атакует территорию Сирии. Так, в январе ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирии. Перед этим системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по аэропорту Дамаска, нанесенный четырьмя самолетами F-16.