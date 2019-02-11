Российские игроки составили тройку звезд дня НХЛ

Россиянин Владимир Тарасенко, форвард «Сент-Луиса» стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщила пресс-служба организации.

Тарасенко закинул три шайбы в матче с «Нэшвиллом», одна из них стала победной, передает ТАСС.

Другой россиянин, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой дня, отразив 55 бросков из 56. Это число стало рекордным среди вратарей команды в матче, закончившемся в основное время.

Нападающий «Тампы» россиянин Никита Кучеров был назван третьей звездой дня. Он закинул две шайбы и сделал одну результативную передачу в матче с «Флоридой», тем самым он вернул себе лидирующую позицию среди бомбардиров сезона.

На прошлой неделе нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ.