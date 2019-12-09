Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Президент России Владимир Путин остановил украинского лидера Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки», призвав дождаться ухода остальных лидеров из-за стола переговоров и пообщаться вдвоем.

«Сейчас все выйдут и поговорим», – сказал Путин Зеленскому, сопроводив свои слова соответствующим жестом. Видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сейчас все выйдут и поговорим»: Путин жестом остановил Зеленского pic.twitter.com/llA2dn9A2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Также он опубликовал видео с самого начала переговоров, на котором Зеленский попытался сесть на место Путина, однако его попросили пройти на свое кресло.

Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com/yzMuOHMtEU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки при знакомстве, их встреча запланирована до пресс-конференции лидеров «нормандского саммита», который проходит в понедельник в Париже.