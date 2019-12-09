В Госдуме озвучили доводы против решения ВАДА

В Госдуме решили подготовить заявление о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов и презумпции их виновности, сообщил депутат Михаил Дегтярев.

Дегтярев напомнил, что в 2017 году Госдума принимала схожее решение после того, как российских спортсменов поразили в правах, и была применена коллективная ответственность к российской сборной, передает ТАСС.

«Основным посылом будет, во-первых, то, что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение (вы помните, мы уже были наказаны в 2016 году), во-вторых, нельзя применять метод коллективной ответственности», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Россия не приемлет презумпцию виновности.

Дегтярев заявил, что должностных лиц, действия которых привели к ущемлению интересов российских спортсменов, необходимо привлечь к ответственности.

«Конечно, пинг-понг в принятии решений между Минспорта и Олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и РУСАДА, он просто неприемлем. Уже пора наказывать тех, кто не довел дело до конца в отстаивании интересов наших спортсменов», – сказал депутат.

По его словам, главными пострадавшими в этом процессе является поколение молодых спортсменов, которых лишили возможности получить золотую медаль и послушать гимн родной страны на пьедестале.

ВАДА в понедельник приняло решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. В организации уточнили, что российские футболисты смогут выступать на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.