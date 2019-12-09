Физлиц обяжут подтверждать происхождение крупной суммы при вывозе через границу ЕАЭС

При единовременном вывозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС средств свыше 100 тыс. долларов помимо пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Данное нововведение вступит в силу с 4 февраля 2020 года.

В Федеральной таможенной службе пояснили, что такими документами могут быть банковские документы, оформляемые при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других), передает «Интерфакс».

Отмечается, что решение об обязательном подтверждении происхождения наличных средств было принято коллегией ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – прим. ВЗГЛЯД) в начале августа 2019 года.

В случае непредставления соответствующей информации перемещение средств не будет разрешено.

Ранее сообщалось, что решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».