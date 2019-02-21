Таможня ЕАЭС может начать требовать подтверждения происхождения крупных сумм наличными

Таможенные органы стран-участников Евразийского экономического союза могут начать требовать подтверждения происхождения наличности, если сумма превышает 100 тыс. долларов.

Эта возможность связана с реализацией рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация направлена для обеспечения мерами по выявлению и задержке финансовых перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег, сообщает «Интерфакс».

ФТС России также принимает участие в обсуждении.

Евразийский экономический союз включает в себя Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. На Мюнхенской конференции глава МИД РФ Сергей Лавров отметил стремление десятков государств и объединений заключать с ЕАЭС преференциальные соглашения и существенный рост объединения на геополитической арене.