Лавров рассказал о меняющейся роли ЕС

Евросоюз теряет самостоятельность, а также монополию на общерегиональную интеграционную повестку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, Лавров отметил, что значительный потенциал российско-европейского взаимодействия простаивает, передает ТАСС.

«В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться», – сказал он.

В результате, отметил он, единая Европа так и не построена, не получили адекватных ответов и насущные проблемы – от окончательного искоренения терроризма до обеспечения устойчивого экономического роста.

Лавров считает, что Евросоюз практически больше не обладает монополией на общерегиональную интеграционную повестку.

«Перераспределяется баланс сил на огромном евразийском пространстве, прежде всего за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – пояснил он.

В то же время, по его словам, неотъемлемой частью геополитического ландшафта стал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), о чем свидетельствуют достигнутые результаты, а также стремление десятков государств и объединений заключать с ЕАЭС преференциальные соглашения.

«Над обустройством Евразии энергично работает Пекин, реализующий концепцию «Один пояс, один путь», соответствующие проекты разрабатываются и на площадке Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Лавров.

Министр также добавил, что Россия заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе, несмотря на многочисленные спекуляции.

«Как отметил президент Владимир Путин, стремление ЕС к независимости, самодостаточности и суверенности в сфере обороны и безопасности является естественным и в целом положительным с точки зрения укрепления многополярности мира. Насколько Евросоюзу позволят это сделать – другой вопрос», – сказал он.

Он отметил, что реалии XXI века требуют отказаться от «рецидивов колониального мышления, от философии железных занавесов и санитарных кордонов».

«Убеждены: без нормализации российско-еэсовских отношений стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности вряд ли возможна», – заметил он.

Ранее в субботу Лавров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности провел встречи с коллегами из разных стран, а также с президентом Молдавии Игорем Додоном.