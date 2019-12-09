Грета Тунберг заявила о страданиях коренных народов

Активистка Грета Тунберг на конференции в Мадриде в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявила, что ухудшившийся климат Земли уже сейчас воздействует на население планеты.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы использовать внимание СМИ для того, чтобы предоставить голоса тем, кто в этом больше всего нуждается», – заявила Тунберг, передает ТАСС.

По ее мнению, сложившаяся чрезвычайная климатическая ситуация уже оказывает влияние на людей.

«Очень важно, чтобы мы прислушивались к коренным народам, потому что они страдают, а их права нарушались во всем мире», – подчеркнула активистка.

Ранее Тунберг заявила, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду методами школьных забастовок.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД