Грета Тунберг заявила о неэффективности прогуливания уроков в борьбе за экологию

Экоактивистка Грета Тунберг на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Мадриде заявила, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду методами школьных забастовок.

«Единственное, чего мы хотим, – реальных действий. Реальных действий не было и нет. Конечно, мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего», – сказала Тунберг, передает ТАСС.

Она отметила, что рост популярности идеи экоактивизма среди подростков и мирные демонстрации помогли привлечь внимание общественности к проблеме климатических изменений, однако конкретных действий предпринято все-таки не было. «Объем выбросов углекислого газа не уменьшается, а, наоборот, увеличился в 2019 году. Он вырастет еще на 0,6%. Поэтому нет никакой победы», – сказала Тунберг.

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Грета также признала, что школьные забастовки оказались неэффективным средством решения проблемы. «На данный момент мы бастуем больше года. За это время не изменилось, грубо говоря, ничего. Власть имущие игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя - дети, прогуливающие школу, это не устойчивое решение», – уточнила она.

Ранее Грета Тунберг стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии. Также ее назвали «автором года» в Британии и включили в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си.

Напомним, в сентябре Тунберг, которую выдвигали на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

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