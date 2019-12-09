Вынесены приговоры конвоирам «банды GTA»

В Подмосковье осудили конвоиров по делу «банды GTA», их приговорили к срокам от полутора до трех лет условно, сообщили в пресс-службе Красногорского городского суда.

«Елизавете Лукьяновой назначить полтора года колонии, Алексею Маханькову – два года условно, Алексею Гришину – три года условно, Михаилу Фартушняку – три года года. Назначенное наказание считать условным», – уточнили в суде, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Гришин был командиром роты охраны и конвоирования, его заместителем являлся Алексей Маханьков. Дело проходило в закрытом режиме.

1 августа 2017 года в здании Мособлсуда перед заседанием по делу «банды ГТА» в лифте произошла стрельба, когда фигуранты дела попытались совершить побег, выхватив оружие у полицейских. В итоге четверо обвиняемых участников банды были убиты.

В сентябре 2019 года Верховный суд России оставил без изменений пожизненные сроки для четырех участников «банды ГТА» за разбои и убийства.