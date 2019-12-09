Дружба ретривера с котенком восхитила соцсети

В Сети набирает популярность видео с золотистым ретривером, который подружился с маленьким рыжим котенком.

Видео опубликовано в Instagram.

Многие комментаторы обращают внимание на контраст между крохотным котенком и «огромным» псом, а также отмечают, что обычно кошки с собаками не дружат, но не в этом случае.

Ранее в Сети появилось видео с котенком, который решил перекусить рыбкой, добытую хозяином на рыбалке. Добыча, однако, не захотела сдаваться так легко и отомстила коту.