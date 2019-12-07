Получивший леща кот рассмешил соцсети

В Сети появилось видео с котенком, который решил перекусить рыбкой, добытую хозяином на рыбалке. Добыча, однако, не захотела сдаваться так легко и отомстила коту.

«Ахахах, получил леща», «Настоящий хищник», Закусил рыбкой, называется…», – приводит «Ридус» комментарии интернет пользователей.

Некоторым это видео не показалось смешным. «Это не смешно и не забавно! Купите своему коту игрушку», – посоветовали комментаторы.

«Игра – вычислите вегетарианца по комментарию», – отреагировали пользователи.

Ранее другой котенок прославился в Сети своей «лунной походкой».