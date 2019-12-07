Получивший леща кот рассмешил соцсети

Взгляд
7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
Разделы

Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

Спокойная зима «Нафтогазу» только снитсяФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво. Подробности...
Перейти а раздел…

Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

Украину призывают соблюдать права человека, но не любогоФото: Gleb Garanich/Reuters
В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что думают украинцы о войне в Донбассе

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией
              Порошенко спрогнозировал отмену санкций против России из-за идеи КиеваВ России решили ввести новый документ на автомобильМалышева развеяла мифы об МРТ«Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей
              Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным в ПарижеКГБ приписывают еще одно знаковое убийствоДело возбудили после массовой драки в МосквеНазвана ранее неизвестная причина рака
              Робот «Федор» назвал американскую ракету страшнойШкольница покусала полицейских в ЧебоксарахУмер актер из сериала «Друзья»Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» (видео)

              Главная тема


              Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

              судебные споры


              Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу

              «может вызвать протест»


              Познер высказался об исполнении российского гимна

              «не о чем говорить»


              Боярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских

              Видео

              «Турецкий поток»


              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

              продление договора СНВ-3


              Трампу придется согласиться на предложение Путина

              гонка вооружений


              Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              Оборонный потенциал


              Сергей Мардан: История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Репутация государства


              Ирина Алкснис: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Последнее слово


              Максим Соколов: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Получивший леща кот рассмешил соцсети

                 7 декабря 2019, 15:29
              Фото: кадр из опубликованного видеобликованного видео
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В Сети появилось видео с котенком, который решил перекусить рыбкой, добытую хозяином на рыбалке. Добыча, однако, не захотела сдаваться так легко и отомстила коту.

              «Ахахах, получил леща», «Настоящий хищник», Закусил рыбкой, называется…», – приводит «Ридус» комментарии интернет пользователей.

              Некоторым это видео не показалось смешным. «Это не смешно и не забавно! Купите своему коту игрушку», – посоветовали комментаторы.

              «Игра – вычислите вегетарианца по комментарию», – отреагировали пользователи.

              Ранее другой котенок прославился в Сети своей «лунной походкой».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............