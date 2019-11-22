«Лунная походка» котенка рассмешила соцсети

В Сети появилось видео с забавным котенком, передвигающимся необычным способом. Интернет-пользователи прозвали трюк «Лунной походкой».

Видео опубликовано в Instagram.

«Когда кто-то спрашивает, не хочу ли я поесть», – пишут в комментариях.

«Прогулка зомби нанесла -1 урон. Не очень эффективно», – пошутил подписчик. «Зато дает +2 урона за милоту», – ответили ему.

Ранее в социальных сетях появился ролик с котом Ральфи, который вслед за псом Харли выполняет команды «сидеть» и «дай лапу».