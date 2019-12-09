В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школы

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9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 06:08  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

Украинские радикалы прибыли поделиться опытом с белорусскими оппозиционерамиФото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на это не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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              В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школы

              9 декабря 2019, 03:31

              Текст: Антон Никитин

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              В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили об эвакуации девяти школ после поступления анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Еще несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске, сообщили в силовых структурах.

              «Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования. Эвакуировано несколько учреждений в Хабаровске», – приводит сообщение источника ТАСС.

              В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что после поступления анонимных сообщений эвакуировано в девять школ. «Выведено 7032 школьника», – сказали в городской администрации, никто не пострадал.

              Напомним, в конце ноября в Москве эвакуировали Кадетский корпус МВД на улице Фабрициуса, Колледж полиции на улице Маршала Тухачевского, а также Пожарно-спасательный колледж Максимчука на Нагатинской набережной.

              Еще одна волна звонков от «телефонных террористов» прокатилась по России в феврале, когда одновременно «заминировали» более 160 объектов. В конце января действия «телефонных террористов» затронули множество городов России.

              В декабре прошлого года в МВД сообщали, что анонимные звонки о якобы заминированных объектах в России обычно поступают с территории Украины. Позднее в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России.


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