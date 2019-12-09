В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школы

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили об эвакуации девяти школ после поступления анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Еще несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске, сообщили в силовых структурах.

«Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования. Эвакуировано несколько учреждений в Хабаровске», – приводит сообщение источника ТАСС.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что после поступления анонимных сообщений эвакуировано в девять школ. «Выведено 7032 школьника», – сказали в городской администрации, никто не пострадал.

Напомним, в конце ноября в Москве эвакуировали Кадетский корпус МВД на улице Фабрициуса, Колледж полиции на улице Маршала Тухачевского, а также Пожарно-спасательный колледж Максимчука на Нагатинской набережной.

Еще одна волна звонков от «телефонных террористов» прокатилась по России в феврале, когда одновременно «заминировали» более 160 объектов. В конце января действия «телефонных террористов» затронули множество городов России.

В декабре прошлого года в МВД сообщали, что анонимные звонки о якобы заминированных объектах в России обычно поступают с территории Украины. Позднее в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России.