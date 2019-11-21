В Москве проверяют сообщения о «минировании» учебных заведений

В кадетском корпусе, колледже полиции и пожарно-спасательном колледже в Москве начались проверки после поступления анонимных сообщений о минировании учебных заведений.

«Поступили сообщения с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского», – сообщил источник в экстренных службах столицы, передает РИА «Новости».

Также стало известно об эвакуации в колледже полиции. «Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое заложено в колледже полиции на улице Маршала Тухачевского. Из-за этого занятия прерваны, эвакуированы 830 человек», – сказал источник ТАСС.

В мае 2019 года сообщалось о минировании сразу двух колледжей полиции в Москве.