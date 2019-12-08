Украина увеличила импорт российского картофеля

Украина в ноябре резко увеличила импорт картофеля из России, свидетельствует таможенная статистика.

«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.

При этом больше всего картофеля Украина завозит из Белоруссии – 76,08% от общего импорта, в ноябре стоимость поставок белорусского картофеля превысила 6,3 млн долларов.

Напомним, в мае на Украине столкнулись с дефицитом сала.

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