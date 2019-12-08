Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание считает, что предоставление убежища подозреваемому, которым, по информации СМИ, является 49-летний российский гражданин, может повысить шансы на то, что он расскажет немецким следователям о мотивах своих действий и возможном заказчике, передает ТАСС.

В конечном итоге подозреваемому придется объяснить, почему он считает, что его жизнь находится в опасности, пишет газета.

При этом представитель МВД Германии в комментарии Der Spiegel заявил, что в ведомстве по вопросам миграции и беженцев нет ходатайства об убежище с персональными данными на подозреваемого.

Напомним, убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа. По словам свидетелей, неизвестный в парике подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина, мотивы которого, однако, установить не удалось. Между тем американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.