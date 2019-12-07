Жителям французской коммуны запретили умирать в выходные и праздники

В коммуне Грэль во Франции жителям запретили умирать дома в выходные и в праздничные дни.

Данный указ внесла мэр коммуны Изабелль Дюжеле, причиной его появления стала проблема с нехваткой врачей в Грэле.

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», – сказано в сообщении мэрии, передает «Рен ТВ».

Местные СМИ сообщили, что мэр внесла такой указ после того, как ей самой пришлось искать врача, который смог бы подтвердить смерть одного из жителей.

Ранее сообщалось, что в России жители республики Коми пожаловались на проблемы с похоронами из-за снега.