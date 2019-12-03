Жители Коми пожаловались на проблемы с похоронами из-за снега

Жители города Печора в республике Коми пожаловались, что не могут достойно похоронить умерших из-за нечищеных дорог на кладбище. Родственники вынуждены везти гроб до могилы на санях.

«Мы собрались на кладбище в Белом-Ю, чтобы похоронить родственника. При въезде на кладбище катафалк стал буксовать. <...> Когда мы вышли из автобуса, увидели гору снега и практически непроходимую дорогу, по которой нужно было добраться до могилы. Взгляд упал на сани, которые стояли тут же на снегу. Подошли работники кладбища и пояснили, что трактор прочистил только два сектора и уехал. Тракторист сказал, что у него выходной», – рассказала местная жительница, передает «Комсомольская правда в Коми».

Женщина отметила, что городское кладбище находится на содержании города Печоры и возмутилась «хамским отношением» чиновников к своим обязанностям и людям.

При этом выяснилось, что родственники перед похоронами заплатили за уборку снега на кладбище около тысячи рублей.

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