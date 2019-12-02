Перечислены российские города с аномальной погодой в декабре

В декабре часть территории России ждет аномально теплая погода, осадки выпадут неравномерно, сообщил и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

По его словам, температура выше нормы ожидается в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.

По данным синоптиков, декабрь во всех регионах будет неустойчивым и неоднородным. Температура на востоке азиатской части страны будет около нормы, как и на юге европейской части России.

«Когда я говорил о том, чтобы температура будет выше нормы, это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», – сказал Вильфанд.

Он добавил, что осадки будут распределяться неравномерно, «пятнисто». Их нехватка ожидается в на юге России и на Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и на южном Урале.

Избыток осадков будет наблюдаться в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Кроме того, осадки выше нормы прогнозируются на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, очень много осадков прогнозируется в Якутии и на Камчатке, на побережье Хабаровского края.

«На всех остальной территории страны – около нормы, в частности в Москве», – отметил Вильфанд.

Напомним, ранее в понедельник синоптики пообещали москвичам небольшой снег. Утром столбики термометров в Москве покажут 5 градусов ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до минус 3 градусов, а к вечеру потеплеет до минус 2.

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