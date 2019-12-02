В понедельник синоптики пообещали москвичам небольшой снег.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 5 градусов ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до минус 3 градусов, а к вечеру потеплеет до минус 2. Днем ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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