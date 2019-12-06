Лавров похвалил Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проявил волю к тому, чтобы добиваться мира в Донбассе, несмотря на протесты националистов и радикалов.

Глава МИД также отметил, что Россия ждет от нормандского саммита дополнительных договоренностей, с помощью которых можно будет прекратить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

Летом 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила Зеленского за то, что тот вернул Леонида Кучму в контактную группу на переговорах по Донбассу в Минске.