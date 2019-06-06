Захарова похвалила Зеленского за возвращение Кучмы

Возвращение Леонида Кучмы в Контактную группу на переговорах по Донбассу в Минске – это шаг в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим шаги действительно в правильном направлении – это назначение Кучмы. Это ни в коем случае, я не даю ни ему оценку, ни характеристику, я на это не имею право. Я имею в виду то, что понимание важности того инструментария, который уже существовал и от которого нельзя отказываться с точки зрения урегулирования внутриукраинского кризиса», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня, за что был раскритикован на Украине, а также призвал прекратить блокаду Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Кучму в переговоры по Донбассу сразу после инаугурации.