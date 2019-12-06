США оценили расходы России на модернизацию ядерного оружия в 28 млрд долларов

По оценке Пентагона, расходы России на модернизацию стратегического ядерного вооружения к 2020 году составляют 28 млрд долларов, сообщил замглавы ведомства Джон Руд.

Выступая перед комитетом по делам вооруженных сил Сената США, он заявил, что за последние 10 лет наблюдался «значительный рост угрозы» со стороны России, которая «продолжает делать упор на ядерном вооружении и проводит широкомасштабные учения», передает ТАСС.

Москва, как считают в американском военном ведомстве, тратит значительные средства на «ограничение допуска» потенциального противника в какой-либо регион. В частности, речь идет о стратегических воздушных операциях, системах ПВО, ракетах «земля – воздух» и крылатых ракетах береговой обороны.

Также в Пентагоне считают, что российская сторона развивает неядерные силы, вкладывая средства в «кибернетические, космические, электронные и гибридные методы» войны.

Напомним, Руд заявил, что преждевременно «говорить о конце» Договора СНВ-3, но назвал его недостаточным.

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