Путин обсудил с военными использование искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин обсуждает с военными возможности использования искусственного интеллекта на флоте.

«Сегодня в нашей повестке вопросы, связанные с разработкой и внедрением перспективных технологий, включая технологии с использованием искусственного интеллекта. В наши дни они широко применяются для создания современных видов вооружений и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которое во многом определят будущее нашей армии и флота», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что в четверг состоится заключительное совещание по оборонной тематике.

В ноябре Путин заявлял, что Россия должна и способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. Он добавил, что развитие страны зависит от этого по целому ряду направлений, в том числе обороноспособность России.

До этого в США заявили, что уступают России и Китае в гонке вооружений в сфере ИИ.

В октябре Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.