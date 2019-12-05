Путин поручил проработать строительство газопровода в Китай через Монголию

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность строительства газопровода через Монголию в Китай с участием представителей трех стран, сообщил зампред правительства России Алексей Гордеев.

«Президент еще раз подтвердил, что решение в части изучения этого предложения принято и сегодня поручено на экспертном уровне совместно Китаю, Монголии и России окончательно изучить, имея ввиду технико-экономическое обоснование, о чем мы говорили, и доложить руководству трех стран», – передает его слова ТАСС.

Газпром также сообщил, что подписал с Монголией меморандум для оценки поставок газа из России в Китай через монгольскую территорию.

Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в среду сообщил, что Москва поддержала проект строительства Газпромом газопровода через Монголию в Китай.

Поручение по такому транзитному газопроводу Путин давал председателю правления Газпрома Алексею Миллеру еще в сентябре.

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