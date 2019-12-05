Госдума одобрила упразднение возрастной маркировки книг, кроме 18+

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, упраздняющий возрастную маркировку для произведений искусства и литературы, кроме 18+.

Законопроект внесла на рассмотрение палаты в мае группа членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. В октябре в Госдуму внесли новую редакцию документа, передает ТАСС.

Предполагается, что обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка 18+. Вместо промежуточной маркировки от 0+ по 16+ правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом» – на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту также смогут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые иные сходные по смыслу.

Кроме того, законопроект устанавливает, что книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей.

Разрешается распространение без знака информационной продукции «рекомендуемых... в образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов». Послабления не коснутся литературы категории 18+, на нее ограничения сохранятся.

Необходимость нынешней промежуточной (от 0+ до 16+) маркировки не будет распространяться на случаи «предоставления и (или) распространения произведений литературы и искусства, а также предоставления и (или) распространения культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, театрами, концертными организациями, цирками и иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация «порой доходит до абсурда, когда, например, ограничение 16+ и 18+ ставится на произведения из школьной программы», из-за этого дети «фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики».

Он добавил, что законопроект – результат совместной работы Госдумы и творческого сообщества, которое неоднократно обращалось к депутатам с просьбой исправить ситуацию.

«Законопроект не затронет те книги, фильмы или спектакли, которые попадают в категорию 18+ и запрещены российским законодательством для детей», – добавил он.

По словам главы профильного комитета и автора законопроекта Елены Ямпольской, рейд по книжным магазинам показал: на Библии и Евангелии, на русской поэзии стоит запретительное отсечение 16+, на книгах Михаила Шолохова – 18+.

«Вторым страдающим от избыточных маркировок видом искусства является кинематограф. (...) Трансляция фильмов по телевидению также сопряжена с абсурдностью возрастных цензов», – сказала она и привела в пример ограничения 16+ для «Приключений Буратино» и «Снежной королевы».

Ямпольская считает, что при строгой регламентации произведений искусства и литературы есть риск «отучить детей смотреть кино на большом экране и держать в руках бумажную книгу».

«Ни от чего иного их уберечь невозможно. Все остальное они, к сожалению, получат в сети. И, боюсь, будут искать там не только «Тихий Дон», который включен в школьную программу и одновременно запрещен для детей», – добавила она.

Глава комитета подчеркнула, что строгое запретительное отсечение 18+ остается вместе с ответственностью за его несоблюдение.

Напомним, в конце сентября Роскомнадзор заявил, что возрастная маркировка себя оправдывает.

В октябре Ямпольская заявила о неадекватности возрастной маркировки изданий, где Библия и «Жития святых» обозначены как 16+.