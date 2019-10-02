Депутат возмутилась из-за маркировки 16+ на Библии

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила о неадекватности возрастной маркировки изданий, где Библия и «Жития святых» обозначены как 16+.

«Начну с тяжелой артиллерии: Библия – 16+, «Жития святых» – 16+, «Святое Евангелие для семейного чтения» – 16+», – передает ее слова «Интерфакс».

Такую же маркировку она обнаружила у «Волшебника Изумрудного города». По ее словам, на книжных полках были обнаружены два издания «Мастера и Маргариты» с маркировкой 12+ и 16+ и два «Героя нашего времени» с маркировкой 0+ и 16+.

Ямпольская добавила, что деятели культуры просят принять законопроект для отмены излишней маркировки. Согласно документу, предлагается отменить требование об обязательной маркировки для книг, рекомендуемых для средней школы, и для фильмов, которые можно показывать без прокатного удостоверения – всех советских картин, в частности.

В конце сентября Роскомнадзор заявил, что возрастная маркировка себя оправдывает.

В июне глава ведомства Александр Жаров заявил, что административную ответственность для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке следует отменить, но ее саму – оставить.