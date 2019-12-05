Нурмагомедова и его отца наградили орденами

Российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова наградили орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан», награду вручил глава Дагестана Владимир Васильев.

«Высшие награды региона известные спортсмены получили за высокие спортивные достижения. Напомним, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» стал уже вторым в копилке Хабиба Нурмагомедова», – сообщили в правительстве региона, передает РИА «Новости».

Васильев напомнил, что Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России, по боевому самбо он воспитал 18 чемпионов мира и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

«Со своей стороны Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы поблагодарили за такую высокую оценку и поделились своими идеями и предложениями в части строительства социальных объектов в Дагестане и привлечения инвестиций в важные для региона сферы», – отметили в правительстве.

В ноябре сообщалось, что бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится в Бруклине (США) 18 апреля 2020 года.