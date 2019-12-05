Медведев: Формула «бьет – значит, любит» никого не утешит в XXI веке

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии, заметив, что проблему в этой сфере обязательно нужно решить.

Вопрос о законопроекте задала журналист телеканала РЕН-ТВ.

«Если об этом говорят, если идет дискуссия, если жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, его не придумали журналисты и не инспирировали враги. Теперь вопрос, как реагировать на это?» – сказал Медведев.

Он напомнил, что несколько лет назад внесли изменения в законодательство, декриминализировав семейные побои.

«Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило: и люди, и эксперты, и правоохранительные органы. В XXI веке, думаю, никого не может утешить формула «бьет – значит, любит», – сказал премьер.

Он признал, что у него нет окончательной позиции по законопроекту.

«Там есть достаточно интересные новеллы, например, о предостережении, есть интересные заимствования из заграничного законодательства, когда людей не подпускают к другим на определенное расстояние. Но тут есть вопрос верификации и не будет ли тут манипулирования», – указал Медведев.

По его словам, в ткани законопроекта нет ни административного, ни уголовного состава. Однако сейчас правительство готовит новую версию КоАП, и там это может быть учтено.