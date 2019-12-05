Россияне назвали сумму трат на новогодние каникулы

Россияне планируют за восемь дней новогодних каникул потратить в среднем по 18 тыс. рублей на человека, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob.

«Средний бюджет праздника и новогодних каникул – 18 тыс. рублей на человека. <...> Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тыс. рублей, сегодня – 18 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» текст исследования.

При этом с расходами на праздники определились уже 38% опрошенных. Уточняется, что больше всего собираются потратить москвичи – в среднем 21 тыс. рублей на человека.

Эксперты выяснили, что средний новогодний бюджет респондентов с доходом более 80 тыс. рублей в 1,5 раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тыс. рублей: 22,8 тыс. рублей и 15,3 тыс. рублей соответственно.

Опрос проводился во всех округах Российской Федерации в 681 населенном пункте 27-30 ноября. Были опрошены 5 тыс. экономически активных граждан России старше 18 лет.

Напомним, ранее в четверг аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» опросили руководство российских компаний и выяснили, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников.