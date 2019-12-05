Участники Международного форума добровольцев присоединились к благотворительным проектам

На выставочной зоне Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи, участники могут посетить мастер-классы по проектированию моделей ракет, узнать о раздельном сборе мусора и присоединиться к благотворительным проектам.

На площадке по проектированию с помощью специальной программы OpenRocket участники мастер-класса могут создать дизайн летательных аппаратов, узнать специфику расчета форм и нагрузки, после чего ракеты можно будет запустить в виртуальный полет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мне особо интересна сфера проектирования. Нам дали очень полезную и интересную информацию, а также наглядно продемонстрировали модели спутников», – рассказал участник форума Федор из Удмуртии.

Также на выставке можно подробно узнать о раздельном сборе мусора на стенде Зеленого Движения России ЭКА. «Мне очень интересно как развивается «зеленое» волонтерство в других городах. Я поучаствовала в эко-викторине и узнала много нового о переработке отходов. А самое классное – на стенде стоял механизм для сбора отходов и их дальнейшей переработки, и добровольцы могли принять участие в правильной утилизации мусора», – отметила участница Милана из Новосибирска.

Кроме того, во время мастер-класса «Прогулки в темноте» от Благотворительного фонда «Искусство, наука, спорт», программы «Особый Взгляд» и «Неограниченная Жизнь» участники смогли почувствовать, какого это воспринимать мир с закрытыми глазами и взаимодействовать с окружающими, не видя их.

Добровольцы и гости форума приняли участие и в акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной». Так, каждый желающий мог выбрать и исполнить желание ребенка с заболеванием.

Международный форум добровольцев приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Участниками мероприятия в этом году стали более 7 тыс. волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.