Китай объяснил, почему называет русских «воинственным народом»

Китайцы называют русских «воинственным народом», поскольку Россия является страной, которая захватила больше всего земель за свою историю, пишут китайские СМИ.

Как пишет издание Sohu, от царской России до распада Советского Союза территория страны достигала 25 млн квадратных километров. При этом, по мнению издания, русским в завоеваниях помогал суровый климат.

«В 1707 году шведы были полностью побеждены из-за морозов «русской зимы». В 1812 году поход Наполеона в Россию обернулся разгромом именно из-за зимних холодов, точно так же, как провалился известный германский план «блицкрига» во время Второй мировой войны», – передает RT текст статьи.

Автор статьи утверждает, что из-за большой территории Советского Союза и протяженной линии фронта план «молниеносной войны», которым немцы так гордились, утратил свое преимущество. И пока немецкие солдаты не могли приспособиться к неожиданным холодам во время наступления на Москву, «русская армия начала контратаку».

Издание напоминает, что во времена династии Цин китайцы также использовали название «волосатики» для обозначения русских. «Волосатики» -– это презрительное имя, в основном данное из-за того, что в последние годы династии Цин Россия захватила немало территорий Китая. Сейчас все по большей части называют русских «воинственным народом», заявил автор статьи.

Автор материала утверждает, что сами россияне чаще всего называют китайцев «кидани» или «китаи».

«Первой страной на территории нынешней России была Киевская Русь, но она была стерта с лица земли во время Западного похода монгольского хана Батыя. На этой территории было провозглашена Золотая Орда, которая оказала огромное влияние на династию Ляо. Позднее Монголия завоевала империю Ляо, но в России все равно не различали киданей и монголов, и потому называли их всех «кидани» или «китаи», – утверждает издание.

Напомним, в Sohu был также опубликован материал о «слабых местах» России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД