В парламенте Литвы Лукашенко назвали «российским губернатором»

Член литовского Сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас назвал президента Белоруссии «российским губернатором».

Касчюнас обратился к главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу, выступив с критикой парламентских выборов в Белоруссии, передает Sputnik.

Лукашенко он назвал политиком, который «в обмен на сохранение своего политического режима и личных гарантий безопасности регулярно торгует белорусским суверенитетом». По мнению литовского депутата, Лукашенко «использует любой политический флирт с Западом только в качестве рычага для своих отношений с Кремлем».

Касчюнас призвал сосредоточить усилия Литвы на предотвращении запуска Белорусской АЭС. Для этого предлагается сформировать в регионе блок, который откажется закупать электроэнергию с БелАЭС. Кроме того, Касчюнас хочет, чтобы Литва через дипломатические шаги увязала сотрудничество Белоруссии и ЕС с вопросом Островецкой станции.

Как заявил литовский депутат, Вильнюс в долгосрочной перспективе должен стремиться к становлению «суверенной и демократической Белоруссии». По его словам, это «возможно только в том случае, если Белоруссия «случится» как национальное государство», считающее себя «частью европейской цивилизации».

В качестве возможных мер в данном направлении депутат предложил поддержать «проекты общей (европейской) исторической памяти», укреплять «сотрудничество с гражданским обществом и белорусской демократической оппозицией».

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности.