Профессор из США назвал демонстрацию «Авангарда» актом доброй воли России

Демонстрация американским инспекторам гиперзвукового комплекса «Авангард» являлась актом доброй воли России для возможного продления Договора СНВ-3, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

«Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов «Авангард», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время он выразил сомнение, сработает ли эта инициатива.

«Не думаю, что американцы скажут: «О, это действительно хорошая причина сохранить договор». С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то, что главные противники этого – (бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон и некоторые из его коллег – уже уволены из администрации», – сказал Легвольд.

Он выразил мнение, что все большую роль играет фактор внутренней политики, так как в следующем году в США пройдут президентские выборы, а за продление СНВ-3 однозначно выступают противники Трампа из Демократической партии.

В ноябре «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ» Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком.

В Госдепе после этого заявили, что рассматривают возможность продления соглашения.

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