Стоимость кофе достигла максимума за год

Стоимость кофе во всем мире в ноябре поднялась до максимума за последний год, сообщает Международная организация кофе (International Coffee Organization, ICO).

Дефицит кофе в 2019/2020 сельскохозяйственном году, начавшийся в октябре, составит 502 тыс. мешков (вес мешка – 60 килограммов), отметили в организации, передает «Интерфакс».

Производство кофе снизится на 0,9%, потребление вырастет на 1,5%.