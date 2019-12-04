Участвующие в новогодней акции «Елка желаний» дети чаще всего хотят встретиться с президентом

«Мы осуществляем мечты детей, а также мечты пожилых людей, у которых диагностированы заболевания, угрожающие их жизни», – сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Эльвина Гильметдинова по поводу проекта «Мечтай со мной», площадка которого открылась на Международном форуме добровольцев. Перед Новым годом волонтеры запустили акцию «Елка желаний» для детей с ограниченными возможностями.

«Наш проект с 2017 года стал всероссийским. В прошлом году в нем принял участие президент Владимир Путин. И на данный момент у нас работает 22 региональных представительства, которые исполнили 250 желаний детей. В преддверии Нового года мы запустили всероссийскую акцию «Елка желаний», – пояснила представитель благотворительного проекта «Мечтай со мной» Эльвина Гильметдинова.

По словам волонтера, «Елка желаний» призвана помочь детям с ограниченными возможностями, сиротам и детям из малообеспеченных семей. «Любой желающий, кто считает, что он подходит под эту категорию, может зайти на сайт Елкажеланий.рф, подать заявку и прикрепить документ, подтверждающий принадлежность к той или иной группе. И если заявка проходит проверку – она попадает на нашу елку», – продолжила собеседница.

«На Международном форуме добровольцев и других площадках наших партнеров любой желающий может подойти к елке и взять себе открытку, на которой изложено заветное желание, – если он уверен в своей способности реализовать мечту. В открытке указаны контактные данные мечтателя и телефон нашего единого информационного центра», – добавила Гильметдинова.

«В целом все мечты делятся на две категории. Первая – это нематериальные мечты, например, стать на один день машинистом поезда или стюардессой, прокатиться на Lamborghini, или увидеться с Димой Биланом. Вторая – это материальные мечты, к которым относится получить развивающие детские игры, цифровую технику или даже помощь в ремонте комнаты нуждающегося лица», – пояснила организатор проекта.

«Но есть и такие мечты, где фигурирует президент России. Бывает, дети хотят посетить Парад победы в Москве, встретиться с Путиным на Красной площади. Можно сказать, что президент является одним из наиболее популярных адресатов у детей», – отметила Гильметдинова.

По ее словам, мечтатели подали уже более двух тысяч заявок, в свою очередь, с елок снято более ста открыток. «Но мы должны понимать, что здесь, на форуме, – в основном молодежь и студенты. В дальнейшем наши елки появятся на площадках наших партнеров, в том числе в Госдуме, в администрациях губернаторов в разных уголках России», – заключила Гильметдинова.

Напомним, на Международный форум добровольцев в Сочи съехались волонтеры из 120 стран мира. Его основная программа предусматривает дискуссии, мастер-классы, встречи с представителями экспертного сообщества. Форум приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения также выбрано неслучайно – именно из Сочи ведет свое начало организованное волонтерское движение России, которое оформилось после Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

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