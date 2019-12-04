Мобильное приложение решит проблему недостатка волонтеров для поиска пропавших детей

Взгляд
4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...

А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              Мобильное приложение решит проблему недостатка волонтеров для поиска пропавших детей

                 4 декабря 2019, 17:50
              Фото: ВЗГЛЯД
              Текст: Алексей Нечаев, Сочи

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              «Главная проблема – нехватка волонтеров, но при помощи мобильного приложения каждый желающий может присоединиться к поиску ребенка», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта по поиску пропавших детей фонда «Оберег» Артем Шестаков, участник открывшегося в Сочи Международного форума добровольцев.

              «Основная проблема – найти людей, готовых выйти и начать искать. Мы работаем по всей стране, но особенно активно представлены в четырех регионах. Около четырех тысяч скачиваний мобильного приложения – это потенциальные волонтеры. Стремимся к тому, чтобы в каждом регионе люди пользовались нашим приложением, откликались и участвовали в спасении детских жизней. В этом году мы провели 29 поисков, в результате которых 28 детей были найдены живыми и здоровыми. Одного ребенка, к сожалению, не успели спасти», – рассказал руководитель проекта по поиску пропавших детей иркутского благотворительного фонда «Оберег» Артем Шестаков.

              Шестаков также сообщил о том, как можно помогать, используя лишь современные средства связи. «Каждый волонтер – для меня уже герой, потому что он сделал выбор между тем, чтобы полежать на диване или провести вечер с семьей в пользу того, чтобы одеться и поехать искать ребенка. При этом помогать можно даже, не выходя из дома. Однажды к нам поступила заявка на поиск мальчика в Иркутске. Было известно, что он может находиться в одном из торговых центров города. Девушка-волонтер из соседнего с Иркутском Ангарска, находясь у себя дома, обзвонила торговые центры, подружилась с сотрудниками служб безопасности и отправила им ориентировки. Они поделились ими в своих внутренних чатах, – и мальчишка был найден. Эффект от домохозяйки, сидящей у себя в квартире, был больше, чем от полутора десятка человек, которые ходили по всему городу», – подчеркнул собеседник.

              Напомним, в марте этого года благотворительный фонд «Оберег» разработал и запустил веб-портал и мобильное приложение «Оберег. Поиск детей», которое значительно облегчает поиск детей и, в частности, позволяет каждому желающему принять участие в поисках. Руководитель проекта по поиску пропавших детей иркутского благотворительного фонда «Оберег» Артем Шестаков в среду принимал участие в работе Международного форума добровольцев в Сочи, об открытии которого ранее писала газета ВЗГЛЯД.

              Напомним, на форум съехались волонтеры из 80 стран мира. Его основная программа предусматривает дискуссии, мастер-классы, встречи с представителями экспертного сообщества. Форум приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения также выбрано неслучайно – именно из Сочи ведет свое начало организованное волонтерское движение России, которое оформилось после Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

              На площадке форума Артему Шестакову удалось встретиться с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и заручиться ее обещанием поддержать проект на федеральном уровне.

              «Сейчас мы участвуем в разных конкурсах, а начинали проект на собственные средства, вложили более 2 млн рублей. Затем мы выиграли президентский грант, благодаря которому удалось значительно развить функционал мобильного приложения», – сказал Шестаков. В планах у его команды – увеличить узнаваемость приложения и тиражировать его в максимальном количестве регионов.


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