Мобильное приложение решит проблему недостатка волонтеров для поиска пропавших детей

«Главная проблема – нехватка волонтеров, но при помощи мобильного приложения каждый желающий может присоединиться к поиску ребенка», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта по поиску пропавших детей фонда «Оберег» Артем Шестаков, участник открывшегося в Сочи Международного форума добровольцев.

«Основная проблема – найти людей, готовых выйти и начать искать. Мы работаем по всей стране, но особенно активно представлены в четырех регионах. Около четырех тысяч скачиваний мобильного приложения – это потенциальные волонтеры. Стремимся к тому, чтобы в каждом регионе люди пользовались нашим приложением, откликались и участвовали в спасении детских жизней. В этом году мы провели 29 поисков, в результате которых 28 детей были найдены живыми и здоровыми. Одного ребенка, к сожалению, не успели спасти», – рассказал руководитель проекта по поиску пропавших детей иркутского благотворительного фонда «Оберег» Артем Шестаков.

Шестаков также сообщил о том, как можно помогать, используя лишь современные средства связи. «Каждый волонтер – для меня уже герой, потому что он сделал выбор между тем, чтобы полежать на диване или провести вечер с семьей в пользу того, чтобы одеться и поехать искать ребенка. При этом помогать можно даже, не выходя из дома. Однажды к нам поступила заявка на поиск мальчика в Иркутске. Было известно, что он может находиться в одном из торговых центров города. Девушка-волонтер из соседнего с Иркутском Ангарска, находясь у себя дома, обзвонила торговые центры, подружилась с сотрудниками служб безопасности и отправила им ориентировки. Они поделились ими в своих внутренних чатах, – и мальчишка был найден. Эффект от домохозяйки, сидящей у себя в квартире, был больше, чем от полутора десятка человек, которые ходили по всему городу», – подчеркнул собеседник.

Напомним, в марте этого года благотворительный фонд «Оберег» разработал и запустил веб-портал и мобильное приложение «Оберег. Поиск детей», которое значительно облегчает поиск детей и, в частности, позволяет каждому желающему принять участие в поисках. Руководитель проекта по поиску пропавших детей иркутского благотворительного фонда «Оберег» Артем Шестаков в среду принимал участие в работе Международного форума добровольцев в Сочи, об открытии которого ранее писала газета ВЗГЛЯД.

Напомним, на форум съехались волонтеры из 80 стран мира. Его основная программа предусматривает дискуссии, мастер-классы, встречи с представителями экспертного сообщества. Форум приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения также выбрано неслучайно – именно из Сочи ведет свое начало организованное волонтерское движение России, которое оформилось после Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

На площадке форума Артему Шестакову удалось встретиться с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и заручиться ее обещанием поддержать проект на федеральном уровне.

«Сейчас мы участвуем в разных конкурсах, а начинали проект на собственные средства, вложили более 2 млн рублей. Затем мы выиграли президентский грант, благодаря которому удалось значительно развить функционал мобильного приложения», – сказал Шестаков. В планах у его команды – увеличить узнаваемость приложения и тиражировать его в максимальном количестве регионов.