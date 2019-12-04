Пьяный водитель вез детей на олимпиаду в Омской области

В Омской области водитель в состоянии опьянения вез детей на олимпиаду, сообщает региональное следственное управление СК.

«По предварительным данным, 2 декабря около 9 часов утра сотрудниками ГИБДД на трассе Харламово – Таврическое был остановлен школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, тест показал наличие паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л», – сообщается на сайте ведомства.

Полицейские отстранили водителя от вождения, составлен протокол об административном правонарушении, детей посадили в другой транспорт.

Доследственная проверка определит, почему во время предрейсового осмотра у водителя не определили состояние опьянение, как перевозчик соблюдает правила обеспечения безопасности пассажиров, имеются ли в действиях ответственных лиц признаки преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В октябре в Рязанской области пьяный полицейский насмерть сбил человека на переходе.