При пожаре на нефтеперекачивающей станции в Татарстане пропали двое рабочих

Специалисты ведут поиск двух человек, проводивших ремонтные работы на загоревшемся резервуаре на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана, сообщил представитель экстренных служб республики.

«Местонахождение двух рабочих, проводивших ремонтные работы, неизвестно, ведутся поиски», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что пожар произошел на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана, пострадали два человека.

«На территории нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть – Прикамье» горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров», – сообщил источник.

По его словам, по предварительным данным, пострадали два человека. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. Обстоятельства ЧП выясняются.