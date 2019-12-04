Киев решил отпраздновать 100-летие передачи Польше Западной Украины

Верховная рада приняла проект постановления о торжествах в связи с памятными датами и юбилеями на Украине в 2020 году. В списке праздников значится и 100-летие со дня подписания Варшавского договора.

«В этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи: <...> 100 лет со дня подписания Варшавского договора (21 апреля 1920 года)», – передает ТАСС текст дополнения к принятому постановлению.

Варшавский договор – соглашение между правительствами Польши и Украинской народной республики, заключенное в разгар Советско-польской войны 1919–1921 годов, по которому поляки в обмен на признание независимости Украины забрали себе часть территорий, заселенных украинцами.

С украинской стороны договор был подписан одним из лидеров украинского националистического движения Симоном Петлюрой.

«Празднование на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, способствует консолидации общества», – говорится в пояснительной записке к тексту постановления.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Украина может отмечать столетие евроинтеграции.

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