Посол США упрекнул «богатую» Германию в недостаточных тратах на оборону

Правительство Ангелы Меркель не предложило НАТО убедительного плана повышения оборонных расходов Германии до 2%, заявил посол США Ричард Гренелл.

Он напомнил об обещании немецкой стороны, данном в 2014 году. Как отметил Гренелл, Меркель заявляла, что увеличение до 2% ВВП к 2031 является «реалистичной, но сложной» целью, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Гренелл подчеркнул, что Германия – это «самая богатая страна в Европе». Берлин «в следующем году повысит свои расходы на оборону с 1,38 до 1,42% от ВВП», но «исходя из нынешних бюджетных показателей, к 2023 году они понизятся до 1,25%».

В августе газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах США в адрес Германии из-за недостаточного финансирования НАТО со стороны Берлина.

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