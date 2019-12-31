В ЕК оценили соглашения между Россией и Украиной по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович прокомментировал заключение соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС.

«Все приготовления для транзита газа по украинскому маршруту закончены. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!», – написал Шефчович в своем Twitter.

«Я глубоко признателен за тяжелую работу и усилия! На основе политической договоренности, заключенной на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан», – отметил вице-президент ЕК.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной. После этого Нафтогаз раскрыл подробности подписанных договоренностей.