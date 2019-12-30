Просьбу пропустить пассажиров верхних полок на нижнюю убрали из билетов РЖД

Студия Артемия Лебедева опубликовала вариант дизайна электронных билетов на поезда дальнего следования, в которых нет просьбы пропускать пассажиров сверху на нижнюю полку.

Из электронных билетов исчезла просьба пускать пассажиров сверху на нижнюю полку, на это обратил внимание TJournal.

В студии заметили, что опаздывающим пассажирам не придется тратить время на то, чтобы понять, какой вагон им нужен. «Важнейшая информация – номер поезда, вагона и время отправления – набрана очень крупным текстом. Ничего крупнее на билете нет», – отмечается в описании проекта.

Также на билетах теперь есть адрес вокзала с ближайшей станцией метро, часовой пояс и время в пути.

В декабре РЖД показали новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, в котором содержится просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время.