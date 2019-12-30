МИД рассказал об увеличении числа безвизовых для россиян стран

Количество стран, в которые россияне могут въехать без виз, выросло с 82 до 89, говорится в комментарии МИД об основных внешнеполитических итогах 2019 года.

Как сообщили в дипведомстве, в этом году вступили в силу двусторонние соглашения о безвизовом въезде по обыкновенным паспортам и пребывании в течение 90 дней с Сент-Винсентом и Гренадинами, Коста-Рикой, Доминикой, Суринамом, Мальдивами, Палау и ОАЭ.

«Общее количество безвизовых для россиян стран достигло 89», – передает ТАСС сообщение МИД России.

При этом число стран, для граждан которых установлен безвизовый порядок въезда на российскую территорию по загранпаспортам, возросло до 57.

Кроме того, был расширен пилотный проект по оформлению электронных виз для въезда иностранных граждан через пункты пропуска на территории Дальневосточного федерального округа. К нему подключились Калининградская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Напомним, в конце июля Мальдивы ввели безвизовый режим для россиян.