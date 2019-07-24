Мальдивы ввели безвизовый режим для россиян

С 25 июля вступает в силу разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для россиян.

Чтобы поехать на Мальдивы, россиянам теперь достаточно иметь при себе действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт, передает «Российская газета».

Если раньше они могли оставаться в этой стране только 30 дней, то сейчас продолжительность пребывания увеличивается до 90 дней.

Кроме того, разрешается въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны в течение установленного периода со дня въезда. Но правила безвизового въезда не распространяются на поездки, связанные с трудовой деятельностью, учебой или постоянным проживанием.

Сейчас россиянам доступны для безвизового въезда 116 стран мира. Ранее сообщалось, что Россия выбыла из топ-50 самых «сильных паспортов».

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