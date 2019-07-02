Сократилось число стран, куда россияне могут поехать без визы

Россия выбыла из топ-50 самых «сильных паспортов»: согласно обновленному индексу национальных паспортов по возможности посещения других стран мира без виз, Россия опустилась на четыре позиции по сравнению с прошлым годом и заняла в рейтинге 51 место.

Сейчас граждане России могут посещать без визы 116 стран. При этом три месяца назад россияне могли поехать без визы в 118 стран, а в конце прошлого года – в 120 стран, пишет «Коммерсант».

В то же время СМИ отмечают, что за 10 лет Россия смогла увеличить количество стран с безвизовым режимом почти в два раза: с 60 до 116.

В частности Россия потеряла две позиции в связи с тем, что Джибути и Бенин заменили для россиян визу по прибытии на электронную визу, которую авторы рейтинга засчитывают как обычную, пишет «Интерфакс».

По данным компании Henley&Partners, которая публикует рейтинг, по состоянию на июль 2019 года на первом месте по-прежнему располагаются Япония и Сингапур, чьи граждане могут посещать без виз 189 стран. С первое на второе место спустилась Южная Корея, поделив его с Германией и Финляндией (187 стран). На третьем месте оказались Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Также в пятерку вошли Испания, Франция (185 стран), Австрия, Португалия и Швейцария (184 страны). США вместе с Великобританией, Грецией и Канадой заняли шестое место (183 страны).