Американский фонд потратил на поддержку активистов в России 1 млн долларов

Американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED) в 2019 году выделил около 1 млн долларов на проекты в России. Основная часть расходов касалась поддержки активистов и программ, направленных якобы на развитие гражданского общества в стране.

Большая часть проектов в России в 2019 году, согласно данным фонда, была направлена на развитие гражданского общества (около 650 тыс. долларов). В частности, на «защиту активистов», включающую в себя мониторинг и «независимые» исследования судебных разбирательств, было потрачено 138 тыс. долларов. На развитие «потенциала» российских активистов американским фондом было выделено 111 тыс. долларов. Другой грант в 35 тыс. долларов, касающийся «местных лидеров организаций гражданского общества», был нацелен на создание платформы для разработки «демократических решений» локальных конфликтов. Еще почти 58 тыс. долларов NED выделил на организацию общественных мероприятий и различных образовательных программ, направленных на продвижение «демократических ценностей», передает RT.

В качестве отдельного проекта значится инициатива по расширению возможностей активистов просвещать российскую молодежь о правах человека, в том числе гражданских. На это из американского бюджета было выделено 84 тыс. долларов. Озаботились в фонде и поддержкой российского «демократического активизма в трудных условиях». На эти цели NED направил 175 тыс. долларов.

На поддержку «независимых СМИ» в России в этом году Национальный фонд в поддержку демократии потратил почти 183 тыс. долларов. Так, грант в 39,6 тыс. долларов был отдан неизвестной организации для того, чтобы она «служила источником» независимой информации. Также неизвестной организации был выделен грант в 55,5 тыс. долларов на продвижение «независимой оценки» значимых политических процессов и социальных изменений.

В целях другого проекта (51 тыс. долларов), помимо прочего, значится «повышение доступности расследовательской журналистики по темам, связанным с Россией и Балтийским регионом». Сам же контент, согласно гранту, рассчитан на русскоязычную аудиторию. В описании проекта под названием «Независимые новости и анализ» (36,4 тыс. долларов) в качестве основной цели указывается появление «нового поколения» журналистов-аналитиков.

Не обошли стороной в американском фонде и историю России. Порядка 56 тыс. долларов было потрачено на проект, посвящённый «правам человека и исторической памяти». Согласно описанию гранта, эти средства были направлены на повышение осведомленности о проблемах гражданского общества и «улучшение понимания обществом роли политических репрессий в истории и современном обществе». Другой грант размером в 35,7 тыс. долларов был выделен на «поощрение» дискуссий о десталинизации среди преподавателей и молодых людей.

Национальный фонд в поддержку демократии является некоммерческой организацией, расположенной в Вашингтоне. Ежегодно с 1983 года конгресс США выделяет средства на работу организации в виде грантов, присуждаемых Госдепом. Как указывают в самом фонде, главная цель NED – содействовать «развитию и укреплению демократических институтов по всему миру» с помощью различных видов деятельности, направленных на поддержку «свободы и прав человека». В 2015 году деятельность фонда была признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны. Между тем, как указывается в базе грантов американского фонда, с 2016 года на проекты в России организация потратила более 21 млн долларов.